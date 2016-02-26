Ереван, 26 февраля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Апелляционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении гражданского активиста Вардгеса Гаспари, он скоро выйдет на свободу, сообщил ИА REGNUM один из адвокатов арестованного Тигран Егорян.

Photolure Вардгес Гаспари во время акции протеста напротив резиденции президента Армении

По словам адвоката, суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Вардгеса Гаспари об изменении меры пресечения и отменил решение суда общей юрисдикции ереванского административного округа Шенгавит, арестовавшего оппозиционера 19 февраля. За Гаспари также поручились около двух десятков депутатов парламента Армении. Сбор подписей организовала председатель постоянной Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального Собрания Элинар Варданян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокаты Вардгеса Гаспари 24 февраля распространили сообщение, согласно которому Гаспари утверждал, что в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» регулярно подвергается избиению и унижениям. Адвокат Тигран Егорян рассказал, что помимо пыток и избиения его подзащитного время от времени обливают холодной водой.

Защита активиста также сообщила, что Гаспари 24 февраля был переведен в психиатрическую клинику «Норк» для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

Арест Вардгеса Гаспари резко осудили некоторые депутаты парламента, заявив, что арест активиста является необоснованным и незаконным, а тем более, в отсутствие обвиняемого в зале суда.

А независимый депутат Эдмон Марукян заявил, что направление Гаспари на судебно-психиатрическую экспертизу напоминает о советских временах и методах.

Депутат Никол Пашинян, в свою очередь назвал Гаспари политзаключенным.

Отправку активиста в психиатрическую клинику даже осудила вице спикер парламента Армении от правящей Республиканской партии Армении Эрмине Нагдалян.

19 февраля суд общей юрисдикции ереванского административного округа Шенгавит арестовал оппозиционного активиста Вардгеса Гаспари. По словам адвоката оппозиционера, последний не присутствовал на заседании, на котором решалась мера пресечения, что является грубым нарушением закона и европейской конвенции о правах человека.

Гаспари, известный лежачими одиночными пикетами, обвиняется в оскорблении полицейского. Он не являлся в суд, а полицейские каждый раз насильно приводили его на заседания в лежачем состоянии, в последний раз даже использовав для этого машину «скорой помощи».