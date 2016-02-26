Рим, 26 февраля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Рома» уволило ведущую клубного телеканала за «лайк» в соцсети Facebook, пишет Roma Press.

Facebook

Ведущая клубного телеканала Франческа Бриенза «лайкнула» сообщение, в котором обсуждался конфликт тренера клуба Лучано Спаллетти и бывшего форварда команды Франческо Тотти. Тренеру пользователь предложил «прыгнуть с моста».

Позже Бриенза выразила сожаление о своем поступке, отметив, что ее «лайк» относился не к тексту поста, а к картинке, которой он был проиллюстрирован.

Конфликт в «Роме» начался из-за нелицеприятных высказываний футболиста в адрес тренера. Спалетти вывел форварда из состава команды, несмотря на то, что он играл в ней с 1991 года. Часть болельщиков встала на сторону Тотти.