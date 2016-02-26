Рыбинск, Ярославская область, 26 февраля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. У ярославского производителя военных катеров и гражданских яхт ЗАО «Рыбинская верфь» новый хозяин — концерн «Калашников». Об этом со ссылкой на руководство концерна пишет «Коммерсантъ».

фото сайта ЗАО «Рыбинская верфь» Катер проекта БК-16

49% акций «Рыбинской верфи» выкупил непосредственно «Калашников» (сделка обошлась ему в 144 млн рублей), а еще 2% приобрели структуры, подконтрольные бизнесменам Алексею Криворучко, Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову (они и корпорация «Ростех» владеют концерном «Калашников»). По мнению издания, схема с покупкой 49% акций плюс 2% связана с санкционными опасениями и позволит избежать неприятных ограничений. Остальные 49% остались у прежних собственников Валерия Володина, Дмитрия Хомякова и Георгия Воронина из компании «РВ Инвест». Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба. В концерне «Калашников» рассчитывают на существенные госзаказы по линии ВПК на военные катера.

Еще в апреле 2015 года гендиректор «Калашникова» Алексей Криворучко говорил журналистам, что ниша «легких небольших катеров» будет «серьезно развиваться как для Минобороны, так и для других заказчиков, в том числе и гражданских». Из информации на сайте концерна «Калашников» следует, что на «Рыбинской верфи» планируется производить транспортно-десантный катер БК-16, десантно-штурмовой катер БК-10 и «не имеющий российских аналогов новый катер огневой поддержки БК-9». Катера могут быть укомплектованы комплексами вооружения под конкретные требования и задачи. Например, БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании либо с боевым модулем, либо с двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. На катерах возможно размещение малогабаритного ракетного комплекса «Корнет».

Напомним, что 3 июня 2015 года в Рыбинске на воду спустили транспортно-десантный катер проекта БК-16. Это второй катер, построенный «Рыбинской верфью» по заказу Министерства обороны.

Справка. Судостроительная база ЗАО «Рыбинская верфь» находится в Ярославской области, на берегу Рыбинского водохранилища. На заводе есть судосборочный, корпусообрабатывающий, механический цеха и другие производства. Предприятие может выпускать малотоннажные суда длиной до 50 метров: катера и яхты.