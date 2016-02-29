Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:29 — ИА Регнум. «Оскаром» за «Лучший дизайн костюмов» был отмечен боевик «Безумный Макс: Дорога ярости». Только что награду получила заслуженный дизайнер Дженни Беван, восьмикратный номинант и теперь уже двукратный обладатель престижной статуэтки.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж Джордж Миллер. 2015. Австралия, США Банда

Дженни Беван создавала костюмы к фильмам «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни мл. и Джудом Лоу, «Король говорит!», «Разум и чувства» и многим другим.

В фильме «Безумный Макс» стиль своих героев Биван называет грязным шиком. Жены императора одеты как греческие богини, Фуриоза в исполнении Шарлиз Терон выглядит подчеркнуто сексуально и дерзко, хоть ее наряд и состоял из армейских брюк, майки и грубых ботинок.

Помимо «Оскара» за лучшие костюмы, «Безумный Макс» получил в этой же номинации главный Приз Британской академии.

В номинации «Лучший дизайн костюмов» за «Оскар» боролись пять претендентов: