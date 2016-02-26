Осло, 26 февраля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Норвежская авиакомпания FlyViking планирует начать авиарейсы между российским Мурманском и ближайшими к нему норвежскими городами. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщает издание The Independent BarentsObserver.

hdpixa.com Самолёт Dash 8-103

Авиакомпания арендовала воздушное судно Dash 8−103, ожидается, что в течение нескольких месяцев оно прибудет из Канады. В FlyViking планируют, что оно будет курсировать по маршруту Тронхейм — Бодё — Тромсё — Альта — Киркенес — Мурманск. Таков маршрут, уверены в авиакомпании, отличается невысокой конкуренцией, а спрос среди пассажиров позволяет выстроить прибыльную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы между российским и норвежским заполярьем прекратились в октябре 2014 года по решению норвежских властей. Полеты по маршруту Тромсё — Мурманск — Архангельск выполняла компания «Псковавиа», при том, что лицензия на осуществление полетов принадлежала «Нордавиа».

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