Москва, 26 февраля, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Закон о «летнем» времени для всего Сахалина Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля. Предусматривается перевод Сахалинской области из 9-й часовой зоны (МСК+7, UTC+10) в 10-ю часовую зону (МСК+8, UTC+11).

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Напомним, что после изменений в 2014 году в закон «Об исчислении времени» почти вся Сахалинская область (за исключением Северо — Курильского района) отнесена к девятой часовой зоне, в которой время опережает московское на семь часов. Северо-Курильский район Сахалинской области отнесен к десятой часовой зоне, в котором время опережает московское на восемь часов. Таким образом, на территории Сахалинской области фактически установлено постоянное «зимнее» время.

Напомним, 13 сентября на Сахалине состоялся референдум, на котором 93% участников проголосовали за перевод времени на час вперед. Главные аргументы: сейчас рано темнеет, область живет сразу в нескольких часовых поясах.