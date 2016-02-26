Москва, 26 февраля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Официальный курс евро, объявленный Банком России на выходные и понедельник, 29 февраля, упал на 1,2407 рубля, говорится в сообщении регулятора.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Он составил 82,9748 рубля. Доллар США понижен на 1,3026 рубля — до 75,0903 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 78,6383 рубля (уменьшилась на 1,2748 рубля).