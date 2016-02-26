Ереван, 26 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Высокий представитель по вопросам внешней политики и безопасности Евросоюза Федерика Могерини 1 марта впервые посетит Армению, сообщили ИА REGNUM в МИД Армении.

twitter.com/FedericaMog Федерика Могерини

В Ереване состоятся встречи Могерини с президентом Сержем Саргсяном, главой МИД Эдвардом Налбандяном, а также с представителями гражданского общества Армении.

В свою очередь пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Кочиянчич сообщила, что до визита в Ереван Могерини 29 февраля побывает в Баку.

Азербайджанские СМИ сообщают, что глава дипслужбы Евросоюза в столице Азербайджана примет участие во втором заседании Консультативного совета стран — участниц Южного газового коридора. Вместе с Могерини в Баку будет находиться и вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович. О его последующем визите в Ереван не сообщается.

В декабре 2015 года Верховный представитель ЕС по иностранным делам и министр иностранных дел Армении объявили о старте переговоров над новой правовой основой отношений Армения — ЕС.

Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном тогда заявила, что запуск нового раунда переговоров позволит закрыть страницу неопределенности, которая возникла после 2013 года, когда переговоры между ЕС и Арменией о Ассоциации и зоне свободной торговли были приостановлены из-за решения президента Армении Сержа Саргсяна присоединиться к ЕАЭС.

«Таким образом, 3,5 года сложной работы между Арменией и ЕС не пройдут напрасно. Это станет основой наших новых отношений», — отметила Могерини.

В октябре 2015 года 28 государств — членов Евросоюза в Люксембурге предоставили мандат о запуске переговоров по подписанию нового соглашения между Арменией и Евросоюзом.

Новый документ призван заменить провалившуюся попытку Армении подписать ассоциативный договор с Евросоюзом в рамках программы «Восточное партнерство» после решения Армении стать членом Евразийского экономического союза.

17 февраля текущего года в Брюсселе состоялся второй раунд переговоров между Арменией и Евросоюзом вокруг формирования новой правовой основы для отношений.