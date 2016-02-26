Киев, 26 февраля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил, что при условии создания новой Национальной гвардии и новой полиции возможно возвращение Крыма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

По его словам, Украина сейчас этим занимается. «Нам нужна новая армия, новая Национальная гвардия и новая полиция. Этим сейчас и занимается государство Украина. Мы должны все это воссоздать, и тогда, при наличии нашей воли, Крым будет с нами», — сказал Аваков.

Он добавил, что вместе с депутатами Верховной рады Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым МВД страны готовит специальное подразделение Нацгвардии, от которого требуется «быть готовыми к тому, чтобы вернуть Крым нам».