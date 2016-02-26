Вашингтон, 26 февраля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Американские ученые из университета Калифорнии в Дэвисе провели эксперимент, в ходе которого выяснили особенности реакции человеческого мозга на телепортацию, сообщается в статье журнала Neuron.

zastavki.com Человеческий мозг

Используя технологии виртуальной реальности, исследователи создали у добровольцев иллюзию мгновенного перемещения в виртуальном пространстве, а реакция мозга на это отслеживалась при помощи имплантированных в мозг добровольцев электродов.

Во время перемещения в пространстве мозг вырабатывает ритмические серии импульсов. Ученые выясняли природу их возникновения — порождаются они информацией от органов чувств или же возникают благодаря внутренним мозговым процессам памяти.

В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что колебания порождены процессами запоминания и обучения, а не воздействием информации от органов чувств. Исследователи выразили мнение, что серии импульсов кодируют изменение положения человека в пространстве вне зависимости от способа преодоления расстояния.

Результаты эксперимента имеют большое значение для понимания принципов устройства человеческой памяти.