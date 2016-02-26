Москва, 26 февраля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. МИД России до сих пор не располагает оригиналом документа, в котором Азербайджан выражает недовольство в связи с поставками Россией оружия Армении, заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Я хотела бы сказать, что оригиналом этого документа МИД России до сих пор не располагает: имеется лишь его копия, поступившая вчера в МИД по электронной почте, — заявила Захарова. — Хотела внести уточнение, почему мы так всегда особо подчеркиваем, располагаем ли мы оригиналом документа. В дипломатической практике имеется традиционный порядок коммуникации с партнерами. Речь идет о том, что должны предоставляться оригиналы подобных документов, работать мы должны с оригиналами».

mid.ru Мария Захарова

На днях российское правительство официально утвердило целевой кредит армянской стороне в размере $200 млн на покупку российского вооружения и военной техники. В этой связи 24 февраля официальный представитель МИД Азербайджана заявил, что в Москву направлена официальная нота с требованием гарантий того, что новые российские системы и вооружения «не будут дислоцированы на линии противостояния в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе».

Захарова также напомнила, что Москва уже доводила до сведения азербайджанской стороны соответствующую информацию по дипломатическим каналам. «Россия связана с Арменией союзническими отношениями, развивает с ней в том числе военное и военно-техническое сотрудничество, которое мы ведем транспарентно и открыто, ничего не скрывая. Рассчитываем, что этот общеизвестный факт будет с пониманием восприниматься в Азербайджане. При этом любые поставки вооружений как Армении, так и дружественному Азербайджану осуществляются нами при тщательном учете необходимости сохранения баланса сил в регионе», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

По её словам, в вопросах поставок оружия Россия неизменно соблюдает взятые на себя международные обязательства, действует в жестких рамках национальной системы экспортного контроля, закрепленной российским федеральным законодательством и соответствующими законодательными актами. Последнее, среди прочего, предполагает обязательное оформление сертификата конечного пользователя.

Отвечая на вопрос, не являются ли подобные шаги Азербайджана попыткой вмешательства во внутренние дела сразу двух суверенных государств — России и Армении, Захарова отметила, что у любого соседского государства есть законное право интересоваться тем, как живут, чем дышат, из чего исходят соседние государства. «Конечно, область военно-технического сотрудничества — всегда тонкий, волнующий вопрос для сопредельного государства. Именно поэтому мы ведем это сотрудничество открыто, транспарентно, предоставляем по дипломатическим каналам азербайджанской стороне всю необходимую информацию», — резюмировала дипломат.

За последние пять лет Азербайджан приобрел у России вооружений и военной техники приблизительно на $5 млрд, при этом армянская сторона официально ни разу никаких нот не направляла.

Между тем, как отмечается в опубликованном 22 февраля докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о тенденциях в мировом экспорте вооружений, поставки российского оружия в Европу в 2011—2015 годах выросли на 264% по сравнению предыдущим пятилетним периодом в основном за счет покупки российских вооружений Азербайджаном (по методологии Стокгольмского института исследований проблем мира, он относится к Европе): на него пришлось 4,9% всего российского экспорта оружия (в 2006—2011 гг. Баку закупил лишь 0,7% проданного Россией оружия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Россия официально выделила Армении льготный кредит для покупки военной техники на сумму $200 млн. Текст соглашения был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

При этом стал известен список техники, которую закупит закавказский союзник Москвы: будут приобретены реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К58 «Смерч» с боеприпасами для них, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла-С», комплекс пассивной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжёлые реактивные огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», бронеавтомобили «Тигр», противотанковые ракетные комплексы «Конкурс-М», противотанковые гранатомёты РПГ-26, стрелковое вооружение, двигатели и прицелы для танков Т-72 и боевых машин пехоты, средства связи, различная инженерная техника и грузовые автомобили фирмы «КамАЗ».

За всю эту технику Армения начнёт платить с 2018 года в рублях, предварительно предоставив предоплату 10% по каждому из контрактов. Процентная ставка по кредиту составит 3%, а выплачивать его страна будет в течение 10 лет.