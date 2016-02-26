Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Уже свыше 200 человек выступили против создания памятника The Beatles в центре Ростова-на-Дону. Несмотря на то, что уже отобраны лучшие макеты будущего монумента и вопрос курирует лично известный телеведущий Дмитрий Дибров, горожане пытаются помешать увековечению памяти ливерпульской четвёрки на Дону. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля со ссылкой на открытое обращение, размещённое в интернете, установкой может быть спровоцирован «конфликт поколений и культур».

rostov-gorod.info Макет The Beatles

По словам автора открытого письма Александра Беседина, в городе, в котором сильны традиции казачества, в котором сложный этнический состав, в городе, пережившем фашистскую оккупацию, многие могут счесть появление монумента «Битлз» просто оскорблением.

«Ростов-на-Дону — это город выдающихся достижений в области промышленности, науки, военного искусства. В своё время он дал приют многим выдающимся деятелям, принёсшим славу Донской земле. Память о них не должна вытесняться весьма неоднозначными персонажами, чьи заслуги сводятся к той или иной форме доминирования в массовой культуре отдельных поколений. Иначе скоро вместо героев и просветителей на наших улицах появятся бронзовые Микки-Маусы, Гарри Поттеры, властелины колец, Люки Скайуокеры и весь хоровод образов, в то или иное время будораживших воображение «вечно пьяных, вечно молодых», — отмечено в петиции.

Оставившие свои подписи участники также считают, что британская группа никакого отношения к донской культуре не имеет.

Напомним, что в октябре прошло года ростовский бизнесмен и поклонник ливерпульской четвёрки Евгений Маевский выступил с идеей создания памятника на углу улицы Пушкинской и проспекта Соколова. Здесь же неподалеку расположен бар, интерьер которого оформлен в лондонском стиле и носит название 12-го альбома The Beatles.

В феврале из 27 проектов монумента, которые подготовили студенты РГСУ, ЮФУ и Ростовского художественного училища имени М. Б. Грекова, было отобрано пять лучших. В отборе принимал участие ростовчанин Дмитрий Дибров.