Калуга, 26 февраля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Компания Ruukki приступила к производству инновационных сэндвич-панелей в Калужской области. 25 февраля данный проект был запущен на предприятии города Балабаново.

Фото Агентства регионального развития Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, сэндвич-панели Life — это уникальное энергоэффективное решение, не имеющее российских аналогов в сегменте ограждающих конструкций. Планируемый объем производства Life составит 100 тыс. кв. м, общий объем выпускаемой продукции — более 800 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год. При производстве используется более 85% возобновляемых материалов. Их применение при возведении здания позволяет снизить расходы потребления электроэнергии до 40% благодаря эффективной теплоизоляции и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до 45%. Использование панелей Life способствует получению более высоких баллов при прохождении сертификации по стандартам LEED и BREAM, что увеличивает инвестиционную привлекательность без дополнительных затрат.

Сэндвич-панели Life производятся на производственных линиях завода Ruukki в Балабаново из тонколистовой стали и минеральной ваты ISOVER. Впервые в России основой панели является минераловатный сердечник на основе стекловолокна. Теплосберегающая способность панелей выше аналогов, а масса снизилась в два раза, что позволяет оптимизировать несущие элементы здания, снизить нагрузку на фундамент и упростить процесс монтажа. Помимо этого, минеральная вата ISOVER, входящая в состав новых панелей, обладает повышенным модулем упругости и обеспечивает дополнительный запас прочности.

Компания стремится максимально задействовать локальные ресурсы, поэтому сталь закупается у российских производителей, в том числе на заводе НЛМК, и частично привозится со сталелитейных заводов SSAB в Финляндии. С мировым лидером по производству теплоизоляционных материалов заключен эксклюзивный договор на поставку минеральной ваты из подмосковного Егорьевска.

Все компоненты сэндвич-панелей Life пригодны для переработки и вторичного использования. Кроме того, при необходимости панели могут быть демонтированы до истечения своего эксплуатационного срока и повторно установлены на другом здании. Кстати, общий объем инвестиций Ruukki в производство на начало 2016 г. составил 150 млн евро.

«Локальный старт производства сэндвич-панелей Life — это не только важный шаг в переходе в эру «зеленых стандартов» в нашей стране. В России сегодня, как никогда, нужны экономически эффективные современные решения для строительства. Мы рады, что наша долгосрочная стратегия по развитию локального производства эффективно работает на протяжении многих лет и отвечает актуальным потребностям и тенденциям рынка», — прокомментировал запуск нового продукта директор по техническому развитию ООО «Руукки Рус» Александр Беляев.