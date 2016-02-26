Ростов, Ярославская область, 26 февраля, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовском районном суде Ярославской области началось рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Богоявленского Авраамиева женского монастыря. Дело возбуждено департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области по статье «Выполнение работ без разрешения органа охраны культурного наследия».

Проверка была инициирована прокуратурой региона. Специалисты департамента установили, что в Введенской церкви 17 века руководство монастыря вело ремонт не только без необходимого по закону разрешения департамента, но и без проектно-сметной документации вообще. В частности, в церкви были установлены пластиковые окна, заменен пол, сделана бетонная отмостка.

«При реставрации бетонная отмостка не приветствуется, рекомендуется песчано-гравийная. Также органы охраны не дают разрешение на установку пластиковых окон, деревянные лучше, они позволяют памятнику «дышать». Монастырь не смог представить какую-либо документацию на проведение работ на объекте культурного наследия», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист отдела разрешительной документации департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Евгения Отрешко.

Монастырю грозит штраф в размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Это не первый случай проблем с сохранением памятников монастыря, известного с 13 века. В 2015 году во время реставрации, проводившейся за счет средства федерального бюджета, рухнула часть свода Богоявленскогог собора 16 века. Подрядчика, проводившего реставрацию, оштрафовали на 200 тысяч рублей и предписали выполнить проектно-сметную документацию на восстановление свода до 1 июля 2016 года. Претензии к монастырю также предъявлялись в связи с земляными работами на охраняемой законом территории.