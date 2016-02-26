Москва, 26 февраля, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Рост цен на бензин составит до 8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил замглавы Минфина Юрий Зубарев в ходе обсуждения в Госдуме законопроекта о повышении акцизов.

finobzor.ru Бензин

«Рост розничных цен именно из-за повышения акцизов будет оставаться в пределах инфляции», — заверил Зубарев парламентариев.

При этом, по его словам, доля акциза в розничной цене составляет примерно пятую часть. «Максимально негативный эффект на уровень розничных цен на бензин будет наблюдаться, только если производитель полностью переложит это повышение на потребителя», — считает он. «С учетом 18% НДС это составит 2 руля 36 копеек. При розничной цене на бензин 34−35 рублей за литр 92 бензина это означает рост цены из-за акциза на 6,5 — 7 процентов», — сообщил Зубарев.

«Максимально возможный рост цены из-за повышения акцизов будет находится в пределах прогнозируемого уровня инфляции, а именно 7−8 процентов. То есть не будет выше, чем рост цен на другие товары», — заявил замглавы Минфина.

Повышение акцизов — «мера вынужденная», говорит чиновник. «По предварительной оценке при сохранении текущих цен на энергоносители и соответственно текущем курсе рубля до конца года объем выпадающих доходов может достигнуть 2,6 трлн рублей — 20% от расходов бюджета», — привел данные Зубарев.

Госдума принимает закон о повышении акцизов. Так, с 1 апреля ставка повышается на 2 рубля на литр — на бензин, на 1 рубль на литр — на дизельное топливо. По данным правительства РФ, принятие закона даст порядка 80−90 млрд рублей дополнительных доходов в федеральный бюджет.