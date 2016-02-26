Москва, 26 февраля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля на торгах 26 февраля растет к доллару США и снижается к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль к доллару

По состоянию на 10:48 мск доллар США подешевел к рублю на 17,30 копейки до 75,2120 рубля. Евро к этому времени вырос на 13,80 копейки до 83,1890 рубля.

Американская валюта на максимуме торговалась по 75,5890 рубля, европейская — 83,5490 рубля.