Таллин, 26 февраля, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В январе 2016 года объемы импортируемого Эстонией природного газа составили 100 млн кубических метров, что на 40% больше, чем в январе 2015 года. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщило эстонское издание «Деловые ведомости» со ссылкой на данные ГАО Elering (сетевой монополист страны). Резкое повышение потребления объясняется низкими температурами и холодами. По сравнению с теплым декабрем потребление выросло на 79,5% (в декабре потребление составило 55,1 млн кубометров).

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При этом заметно вырос импорт газа из России и снизился из Литвы, что объясняется разницей цен. Так, средняя цена импортированного природного газа из России составила в январе 17,71 евро за мВт/час энергии, в то время как на литовской газовой бирже GET Baltic средняя цена на газ составила 19,93 евро за мВт/час энергии. На финской газовой бирже Kaasupоrssi цены в январе варьировались от 13,77 до 23,40 евро за мВт/час энергии.

Как следствие, если в декабре 2015 года из Литвы в Эстонию импортировали 16,2 млн кубометров природного газа (29% всего газового импорта Эстонии), то в январе нынешнего года этот показатель упал до 5,6 млн кубометров (6% от общего объема импорта газа). Средняя цена продаваемого в Эстонии природного газа составила в январе 226,59 евро за тысячу кубических метров или 21,46 евро за мВт/час энергии.