Ставрополь, 26 февраля, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Курортный город Ставропольского края британская газета The Guardian («Гардиан») включила в десятку лучших мест для отдыха в России, известных меньше, чем Москва и Санкт-Петербург, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

nesiditsa.ru Ессентуки

Автор статьи объясняет привлекательность города-курорта как родины известного типа минеральной воды, а также наличием минеральных и термальных источников. Еще одна причина посетить Ессентуки в том, что город является курортом историческим — еще с 19 века его выбирают целью путешествия те, кто заботится о своем здоровье, — сообщается в статье.

Наравне с известным курортом Кавказских Минеральных Вод The Guardian назвала привлекательным для туристов Великий Новгород, Петропавловск — Камчатский, Казань, Калининград, Владивосток, а также озеро Байкал, Алтайские горы, горный парк Рускеала в Карелии, природный заповедник «Столбы» Красноярского края.

Отметим, что интерес к курортам Кавказских минеральных Вод растет в последние годы. Эксперты связывают это с развитием внутреннего туризма на фоне сложной внешнеполитической ситуации. Туристский поток в Ставропольский край за 2015 год составил 1 млн. 299 тыс. человек и увеличился на 6,6% процента в сравнении с 2014 годом.

Регион Кавказских Минеральных Вод посетило 931 тыс. человек, что почти на 6% больше в сравнении с 2014 годом. Количество иностранных туристов, посетивших в край в 2015 году, составило 103 928 человек, что немногим больше показателей 2014 года. Из общего числа отдыхающих иностранцев 29 104 человек разместились в санаториях Кавказских Минеральных Вод.

Отметим, что федеральные власти также проявляют интерес к развитию знаменитой российской здравнице. Разработана федеральная программа по развитию Кисловодска, а также закон о Кавказских Минеральных Водах, направленный на сохранение уникальной природы и богатств курортного региона, а также на создание там медицинского кластера с широкопрофильным лечебным и реабилитационным центром.

Отметим также, что «The Guardian» — одно из самых читаемых британских изданий, сайт газеты — в числе самых посещаемых в Великобритании.