Москва, 26 февраля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Гуманитарная ситуация в Сирии остается сложной. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД, опубликованном 26 февраля.

web.de Сирийские беженцы

«Международное сообщество прилагает максимум усилий для ее нормализации. Согласно данным Генсекретаря ООН, ежемесячно в среднем 6 миллионов сирийцев получают продовольственную помощь от гуманитарных организаций системы ООН и их партнерских организаций. Общее количество сирийских беженцев в мире оценивается в 4,6 млн. человек. При этом число внутренне перемещенных лиц значительно выше и насчитывает более 7,6 млн. человек, т. е. тех, кто вынужден был оставить свое жилье и переселиться в более безопасные районы Сирии. Правительство САР оказывает им содействие, помогают и местные жители», — говорится в комментарии.

Ведомство с удовлетворением отметило прогресс в работе гуманитарной целевой группы, созданной в развитие принятого в Мюнхене 12 февраля заявления. Отмечается, что во все населенные пункты, прописанные в этом документе, начала поступать гуманитарная помощь. По оценкам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате этих операций удалось обеспечить необходимой помощью около 110 тысяч человек, а очередная доставка гумпомощи в эти районы запланирована на ближайшие дни, подчёркивается в документе.

Министерство подчеркнуло, что Россия последовательно поддерживает международные усилия по оказанию гуманитарной помощи нуждающемуся населению Сирии: «По заявлению заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам С. О'Брайена, 24 февраля начал работу авиационный мост по доставке гуманитарных грузов Всемирной продовольственной программы (ВПП) в осажденный боевиками ИГИЛ г. Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Зафрахтованный ВПП российский перевозчик осуществил первую выброску гуманитарной помощи в объеме 21 тонны. По информации С. О'Брайена, груз был сброшен в запланированных районах».

Подчёркивается, что во взаимодействии с сирийскими партнерами ВКС России продолжают оказание помощи населению осажденного г. Дейр-эз-Зор посредством парашютирования гуманитарных грузов: «С военно-транспортных самолетов с января было доставлено с помощью российских парашютных платформ П-7 в общей сложности 250 тонн продовольствия (мука, сахар, консервы), предметов первой необходимости (палатки, одеяла, средства личной гигиены), медикаментов и перевязочных материалов».