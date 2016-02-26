Стокгольм, 26 февраля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Военные Швеции заметили иностранную подводную лодку в архипелаге Стокгольма во время учений весной 2015 года, сообщает Dagens Nyheter.

hotshowlife.com Перископ

В ходе учений военные Швеции заметили перископ, однако сначала этому факту не придали значения, подумав, что это шведское судно. Только потом командование поняло, что в районе учений не было никаких шведских подводных лодок .

Напомним, осенью 2014 года ВМФ Швеции в своих водах искали российскую подводную лодку, однако 13 апреля в интервью изданию Dagens Nyheter контр-адмирал ВМФ Швеции Андерс Гренстад признал, что никакой российской подводной лодки у берегов Стокгольма не было.

Масштабная операция, проведённая осенью прошлого года, по поиску неопознанного иностранного подводного объекта — российской подводной лодки, предполагали в Швеции, обошлась стране в 2 млн евро. Как заявил шведский контр-адмирал, «российская подлодка» в итоге оказалась техническим кораблём самой Швеции.