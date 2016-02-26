Сочи, Краснодарский край, 26 февраля, 2016, 10:33 — ИА Регнум. На сессии Городского собрания в Сочи сообщили о сокращении более 500 сотрудников городской администрации. И это не предел. До конца марта своих должностей лишатся еще некоторые работники мэрии. Известно, в частности, что в администрации олимпийской столицы станет меньше на одного вице-мэра.

pixabay.com Подсолнух. Семечки

«Сокращение сделали, а каких-то ущербов в качестве муниципальных услуг не будет, и это еще не все. Мы сейчас займемся МУПами», — цитируют местные СМИ слова мэра Сочи Анатолия Пахомова.

Власти города-курорта не уточнили, будут ли предложены сокращенным чиновникам другие места работы и какое выходное пособие получат бывшие сотрудники мэрии. Что касается уровня зарплат в администрации Сочи — недавно сам глава олимпийской столицы Анатолий Пахомов признался, что его оклад в 4 раза ниже зарплаты начальника «Сочитеплоэнерго», которая составляет 185 тысяч рублей в месяц.

Подробнее: Глава Сочи недоволен зарплатой начальника «Сочитеплоэнерго»

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, экономия на кадрах позволит высвободить средства, которые отдадут пенсионерам, чья пенсия не превышает установленного на Кубани прожиточного минимума (7961 рубль в месяц). Причем здесь не важен совокупный доход семьи. Малоимущие старики получат доплату 840 рублей — компенсацию за увеличенные тарифы спецавтохозяйства.