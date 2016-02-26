Рим, 26 февраля, 2016, 10:20 — ИА Регнум.



lavocedeltrentino.it Школьник, придумавший новое слово, со своей учительницей

Школьник выполнял домашнее задание по подбору прилагательных, к существительному цветок добавил слово «Petaloso», что буквально переводится как «полон лепестков», «лепестковый».

Учительнице мальчика настолько понравилось новое слово, что она написала письмо в Академию делла Круска (Accademia della Crusca), работники которой, филологи и лингвисты, занимаются нормами и правилами развития итальянского языка.

Из академии пришел ответ, в котором эксперты, проводя аналогию по образованию подобных прилагательны с суффиксом — oso, признали, что данное слово имеет право на существование. И пообещали ученику, что если слово войдет в обиход среди жителей Италии, то может появиться и в словаре. Учительница мальчика опубликовала эту историю в социальных сетях, в Твиттере стал распространяться хэштэг с новым словом. За два дня движение набрало такой размах, что слово было решено внести в словарь неологизмов, а юного филолога поблагодарила сама министр образования Стефания Джаннини, написавшая на своей страничке «Молодец, Маттео, ведь язык — это поле для творчества, спасибо за новое слово».