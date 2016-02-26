Москва, 26 февраля, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В текущем году при повышении акцизов рост цен на бензин может достичь пяти процентов в том случае, если цена за баррель нефти в течение года в среднем составит $30. Такой прогноз сообщил журналистам заместитель министра финансов России Максим Орешкин сегодня, 26 февраля.

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«У нас примерно такие оценки по росту цен на бензин при сценарии $30 за баррель», — сказал Орешкин. Он пояснил, что при указанной цене за баррель нефти рост цен на горючее будет меньше, чем общий рост инфляции в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля замглавы Минфина Юрий Зубарев в ходе заседание комитета Совфеда по финрынкам заявил, что бензин может вырасти на 5% при повышении акциза на 2 рубля на литр. «Рост цен на бензин до конца этого года будет в пределах индекса потребительских цен, не будет превышать индекс потребительских цен, а будет даже ниже индекса потребительских цен. Ожидаем, что рост цены будет в этих пределах и составит порядка 5%», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баррель нефти марки Brent превысил на торгах 26 февраля отметку $35. К 8:13 мск котировки апрельских фьючерсов Brent выросли на 2,050% до отметки $35,13 за баррель.

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