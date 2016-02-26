Москва, 26 февраля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Колебания курсов валют происходит на фоне уже привычной для всех, неоднозначной и нервной динамики нефтяных цен. Открывшись накануне на $34,40, нефть марки Brent успела опуститься до $33,30, после чего быстро сходила до $35, 70 и снизилась до уровня $35,15. Сегодня, 26 февраля, в течение дня рубль будет умеренно укрепляться, если не исчезнет оптимизм торговцев нефтью, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

ИА REGNUM Рубль

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«Сегодня в мире пройдет ряд важных макроэкономических публикаций: в 16:00 мск выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен в Германии, в 16:30 — предварительные данные по ВВП США в четвертом квартале и внешнеторговый баланс. Теоретически эта статистика может повлиять на расхождение динамики доллара и евро на московской бирже», — полагает эксперт.

По его мнению, вероятный дневной диапазон для торгов по доллару США — 74,6−76,1 руб., для европейской валюты — 82,2−83,9 руб.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил с 26 февраля официальный курс доллара США на 0,01 коп. до 76,3929 руб. Официальный курс евро увеличен до 84,2155 руб., на 13,76 коп. Цена на нефть повысилась на 0,06% до 35,16 доллара за баррель. По данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск 26 февраля повысился на 0,13 рубля — до 75,51 рубля, курс евро — на 0,35 рубля до 83,40 рубля.