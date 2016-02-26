Москва, 26 февраля, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Минфин ждет пятипроцентного роста цен на бензин из-за повышения акцизов при цене на нефть 30 долларов за баррель, сообщил замглавы Минфина Максим Орешкин.

hvylya.net Бензин

«У нас примерно такие оценки по росту цен на бензин (5%) при сценарии 30 долларов за баррель. Это рост цен на бензин за 2016 год (1 января к 1 января). То есть при таком сценарии при цене 30 долларов за баррель рост цен на бензин будет меньше, чем общий рост инфляции в стране», — сказал замминистра.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, Госдума, как ожидается, примет в первом чтении и в целом закон об увеличении акцизов на топливо. Так, с 1 апреля ставка повышается на 2 рубля на литр — на бензин, на 1 рубль на литр — на дизельное топливо. По данным правительства РФ, принятие закона даст порядка 80−90 млрд рублей дополнительных доходов в федеральный бюджет.