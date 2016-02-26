Москва, 26 февраля, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Субсидии на сумму 7,25 млрд рублей выделены из федерального бюджета на развитие растениеводства и распределены между 84 субъектами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

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Согласно распоряжению №278-р от 22 февраля 2016 года, средства пойдут на «софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Отмечается, что выделенные средства распределены согласно правилам предоставления субсидий, утверждённым постановлением российского правительства от 28 декабря 2012 года №1460.

Данный документ рассматривался на заседании правительства 18 февраля 2016 года и был одобрен.