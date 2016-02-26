Москва, 26 февраля, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Распоряжением правительства субъектам Российской Федерации распределены субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров и на развитие и реализацию продукции растениеводства. Субсидии получат 84 региона России, сообщается на сайте правительства РФ.

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На софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров, выделено 1,86 млрд рублей. На развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства выделено 7,25 млрд рублей.

Субсидии предоставляются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг.