Иваново, 26 февраля, 2016, 09:54 — ИА Регнум. В Ивановской области стартовали мероприятия, посвященные Году российского кино. Центральными событиями в его рамках станут юбилейный X Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало» и кинофестиваль «Дети и сказка», посвященный 110-летию со дня рождения Александра Роу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото пресс-слубы правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, Год российского кино в Ивановской области 25 февраля открылся показом картины «Васенин». Фильм о ветеране Второй мировой войны включен в конкурсные и внеконкурсные программы международных кинофестивалей. Картина была представлена на III фестивале российского кино в Ницце (Франция), на международном фестивале в Орландо (США). Сегодня фильм «Васенин» рекомендован к включению в программу ЮНЕСКО «Память мира».

Открывая Год кино, глава региона Павел Коньков подчеркнул, что Ивановская область — кинематографический регион. «Меняются времена, но кино остается важнейшим из искусств, и это осознается как профессионалами и любителями кино, так и государством. В области накоплен богатый опыт, в том числе по организации кинофорумов международного уровня, мы обладаем хорошими техническими возможностями, поэтому задействуем весь свой потенциал, чтобы сделать этот год интересным и запоминающимся» — отметил он.

По данным пресс-службы, в регионе 40 учреждений культуры проводят киномероприятия. В муниципалитетах работают киноклубы, появляются молодежные киностудии. При поддержке меценатов создана первая профессиональная киностудия «Наследники», а ивановская детская студия стала лауреатом Каннского фестиваля детских фильмов.