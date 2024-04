Вашингтон, 26 февраля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Специалисты Политехнического университета Вирджинии (США) завершили многолетнее исследование причин автомобильных аврий, сообщает N+1 со ссылкой на доклад Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эксперимент с участием более 3,5 тысячи добровольцев заключался в том, что их автомобили оборудовали датчиками, ежесекундно фиксировавшими динамику движения, положение по GPS-навигатору, подробности аварии, направление взгляда водителя, наличие алкоголя в воздухе кабины и многое другое. С таким оборудованием добровольцы проехали 56 миллионов километров.

Полторы тысячи аварий, произошедших за три года исследования, были таким образом всесторонне измерены. Исследователи проанализировали серьёзные случаи, повлекшие травмы людей и повреждения автомобилей.

Оказалось, что в 88% случаев дорожно-транспортные происшествия случались по вине водителей. 68% аварий произошли из-за наличия отвлекающего фактора. Самой распространенной причиной ДТП оказались разговоры водителя с пассажирами (15% аварий) и разговоры водителей по мобильному телефону без гарнитуры (6,4%).

Алкогольное опьянение и сонное состояние явились причиной только 2% ДТП.

В итоге исследователи подсчитали, что отвлекающие факторы ежегодно порождают почти четыре миллиона аварий в США.