Москва, 26 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Рубль держится вблизи нижней границы месячного диапазона 74,80 — 78,00 против доллара США. Все внимание остается на нефти: Brent уже четвертый день подряд пытается закрепиться выше 36,00 долл./барр., причем пока не совсем успешно, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Опубликованные накануне данные по товарам на заказы длительного пользования поддержали спрос на доллар США, что является фактором поддержки для возобновления роста пары USD/RUB. Публикуемые 26 февраля данные по темпам роста американской экономики в этом плане могут оказаться ключевыми: более высокие показатели, чем предполагалось, способны надавить и на нефть, и на рубль одновременно. Таким образом, к концу недели не исключено возвращение USD/RUB выше 77,00», — полагает эксперт.

Читайте также: «У рубля есть шансы на укрепление»

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России незначительно повысил официальные курсы доллара и евро к рублю на 26 февраля. Официальный курс доллара США вырос на 0,0001 копейки до 76,3929 рубля. Евро увеличился на 13,76 копейки до 84,2155 рубля. Цена нефти Brent снизилась на 0,48% до 35,12 доллара за баррель.

Читайте также: Курсы валют незначительно выросли — ЦБ РФ