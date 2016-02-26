«Возвращение USD/RUB выше 77 не исключено»
Москва, 26 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Рубль держится вблизи нижней границы месячного диапазона 74,80 — 78,00 против доллара США. Все внимание остается на нефти: Brent уже четвертый день подряд пытается закрепиться выше 36,00 долл./барр., причем пока не совсем успешно, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.
«Опубликованные накануне данные по товарам на заказы длительного пользования поддержали спрос на доллар США, что является фактором поддержки для возобновления роста пары USD/RUB. Публикуемые 26 февраля данные по темпам роста американской экономики в этом плане могут оказаться ключевыми: более высокие показатели, чем предполагалось, способны надавить и на нефть, и на рубль одновременно. Таким образом, к концу недели не исключено возвращение USD/RUB выше 77,00», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России незначительно повысил официальные курсы доллара и евро к рублю на 26 февраля. Официальный курс доллара США вырос на 0,0001 копейки до 76,3929 рубля. Евро увеличился на 13,76 копейки до 84,2155 рубля. Цена нефти Brent снизилась на 0,48% до 35,12 доллара за баррель.
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