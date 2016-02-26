Тальменка, Алтайский край, 26 февраля, 2016, 09:18 — ИА Регнум. В преддверие мужского праздника жители районного центра Тальменка вновь провели гражданскую акцию по расчистке дорог от снега и наледи. Несколько молодых мужчин пошли в магазин и на свои деньги купили 80 килограммов поваренной соли, а затем у конторы дорожно-строительного управления набрали около 200 кг. песко-соляной смеси и отправились на проблемные участки дорог.

Андрей Ласкуткин Гражданская акция по расчистке дорог в Тальменке

На эту вынужденную меру, которую в народе уже «окрестили» не иначе, как «волшебный пендель», активистов подвигла бездеятельность местных властей и коммунальщиков, а также участившиеся ДТП. Подробности ИА REGNUM сообщил один из организаторов акции Андрей Ласкуткин.

По его словам, на смотря на обещания властей, данные за круглым столом еще 10 февраля, меры безопасности дороги под мостом, где спуск и скользко, так и не были приняты. Жду тем, не проходит и дня, чтобы в райцентре не случалось ДТП, причиной которого стала ледяная колея, в которую превратилась проезжая часть.

Очередной автомобиль стал жертвой колеи 20 февраля: при движении по ул. Заправочная, в сторону ул. Промышленная, на встречную обочину выкинуло автомобиль Honda Fit.

«По счастливой случайности не было встречных автомобилей. А скорость авто была менее 40 км/ч. Обошлось без серьезных повреждений», — пояснил Андрей Ласкуткин. Ему и его товарищам непонятна причина, по которой на разных подведомственных территориях дороги чистят по-разному.

Для наглядности ребята даже сняли видео, на котором наглядно продемонстрировано, что, когда едешь на автомобиле по территории соседнего с Тальменкой села Новосибирской области — Черепаново — трасса расчищена до асфальта и снег убран с обочин. Но как только въезжаешь на территорию Тальменского района, дорога превращается в каток.

«Главная магистраль Тальменки. Ужасающее состояние Кочка на кочке. Как заехал, так и поскакал: машину кидает из стороны в сторону. Обочины не вычищены, людям пройти негде», — такими эпитетами сопровождается видео тальменских активистов.

Впрочем, их усилия не остались напрасными. После того, как фотографии и видео были опубликованы на страничке «Тальменка. Народный контроль» в одной из соцсетей, «волшебный пендель» дошел до цели: на улицы райцентра вывели два крейсера и расчистка дорог была произведена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже четвертая акция акция жителей Тальменки: три предыдущие состоялись в январе 2016 года.