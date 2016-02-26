Пекин, 26 февраля, 2016, 09:03 — ИА Регнум.

26 февраля Национальная комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала данные, согласно которым добыча нефти в Китае сократилась на 2,1% в годовом исчислении.

canwestpropane.com Нефтяная скважина

В январе китайские компании добыли всего 17,69 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо) в январе сократилось на 1,8% до объема в 24,41 млн тонн, пишет «Синьхуа».

Эксперты отметили сокращение потребления нефтепродуктов в среднем на 2,9%. При этом в январе увеличился объем добытого природного газа.

Рост составил около 4,1%, всего было добыто более 13,1 млрд кубометров. Объем экспорта природного газа увеличился на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составил 7,6 млрд кубометров.

В январе на территории КНР наблюдался рост потребления природного газа. Этот показатель в прошлом месяце увеличился на 17,6%, составив 22,3 млрд кубометров.