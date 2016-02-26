Якутск, 26 февраля, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В республике Саха (Якутия) надеются, что в случае отмены транспортного налога, который поступает в региональный бюджет, перечислять деньги на строительство и ремонт дорог будут из федерального бюджета, и этого республике будет хватать. «Эти потери должны восполняться отчислениями из бюджета страны», — выразил уверенность в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель департамента экономики и финансов министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии Андрей Львов.

ge-ru.com Дорога. Якутия

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Он напомнил, что теперь федеральная казна получает средства, собранные за счет пополнения фонда системы «Платон», аккумулирует их в дорожном фонде и затем распределяет деньги по субъектам страны. Также распределяются деньги и от акцизов, которые включены в стоимость бензина и поступают в федеральный бюджет, который затем делит деньги между регионами. «Поэтому по идее отмена транспортного налога не должна повлиять на наполняемость дорожных фондов субъектов РФ: потери должны восполняться. Но это чисто теоретически. Пока неизвестно, потеряем мы или приобретём от отмены транспортного налога», — пояснил Андрей Львов.

Как сообщало ИА REGNUM, в региональном парламенте Якутии пока не представляют, на что будут ремонтировать и строить дороги, если будет отменен транспортный налог. Председатель комитета Госсобрания Якутии по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев считает, что этот закон сегодня уместен, но подчёркивает, что после отмены транспортного налога денег на ремонт дорог в Якутии будет не хватать.

Депутат Госдумы от Якутии, «эсер» Федот Тумусов полагает, что пора перестать взимать этот сбор с водителей. «Это двойная-тройная плата за владение автотранспортным средством. То, что намерение отменить транспортный налог среди парламентариев возникает постоянно и вносится в Госдуму уже в который раз, говорит о том, что существующая на сегодняшний день ситуация несправедлива и требует принципиального улучшения», — пояснил он.

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