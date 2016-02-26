Москва, 26 февраля, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В отчете правительства РФ о выполнении антикризисного плана в 2015 году отсутствуют оценки эффективности мер и расходов бюджета. Об этом пишет газета «Ведомости», которая приводит информацию на основе 1508-страничного отчета о выполнении антикризисного плана.

ИА REGNUM Кризис

Как отмечает издание, сведений об общих расходах на антикризисный план в документе также нет. Эта информация упакована в отдельное приложение с грифом «для служебного пользования».

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова сообщила изданию, что оценивать работу правительства РФ должны в Государственной думе РФ.

«Не дело правительства давать оценки», — пояснила она.

Тимакова добавила, что глава российского правительства Дмитрий Медведев выступит с отчетом в Госдуме 19 апреля 2016 г, который будет «гораздо сложнее и больше», чем отчет об антикризисном плане.

По предварительным данным Счетной палаты, к 2016 году из перечисленных в перечне мер кабинет министров выполнил 16 пунктов (26,7%), частично выполнил 30 пунктов (50%) и совсем не выполнил 13 (23,3%).