SpaceX снова отложила старт Falcon 9
Вашингтон, 26 февраля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Компания SpaceX снова отменила старт многоразовой ракеты Falcon 9 с геостационарным спутником SES-9 на борту, сообщает Reuters.
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Стартовый комплекс ракеты Falcon 9
Запуск с космодрома на мысе Канаверал должен был осуществиться 26 февраля в 02:27 по московскому времени. За две минуты до старта было решено перенести его снова.
Причиной объявлены технические проблемы. Никаких подробностей не сообщается.
«Новая дата запуска будет объявлена после изучения всех данных», — заявляет компания в микроблоге SpaceX в Twitter.
Это вторая отмена запуска ракеты.
Спутник SES-9 должны были вывести на орбиту еще полгода назад, но из-за крушения Falcon 9 в июне при доставке груза на МКС его запуск был отменен.