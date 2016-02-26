Вашингтон, 26 февраля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Компания SpaceX снова отменила старт многоразовой ракеты Falcon 9 с геостационарным спутником SES-9 на борту, сообщает Reuters.

commons.wikimedia.org Стартовый комплекс ракеты Falcon 9

Запуск с космодрома на мысе Канаверал должен был осуществиться 26 февраля в 02:27 по московскому времени. За две минуты до старта было решено перенести его снова.

Причиной объявлены технические проблемы. Никаких подробностей не сообщается.

«Новая дата запуска будет объявлена после изучения всех данных», — заявляет компания в микроблоге SpaceX в Twitter.

Это вторая отмена запуска ракеты.

Спутник SES-9 должны были вывести на орбиту еще полгода назад, но из-за крушения Falcon 9 в июне при доставке груза на МКС его запуск был отменен.