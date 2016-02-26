Сыктывкар, 26 февраля, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Спасатели пытаются установить связь с 28 горняками, которые остаются заблокированными в шахте «Северная» в Воркуте (Республика Коми). Об этом сообщил сегодня, 26 февраля, глава МЧС России Владимир Пучков.

mchs.gov.ru Шахта «Северная»

«Наши горноспасатели пытаются установить связь всеми возможными способами, — цитирует министра телеканал RT. — Мы не теряем надежду и продолжаем работать».

Ранее министр обратил особое внимание на строгое соблюдение всех требований безопасности при проведении поисково-спасательных работ, сообщает МЧС.

«Неукоснительное выполнение техники безопасности, — говорит он. — Горноспасатели работают в сложнейших условиях — существует угроза повторных хлопков, выбросов, наблюдается сильное задымление, неустойчивая горная порода».

Отметим, что региональным управлением МЧС открыт телефон горячей линии. Последнюю информацию о ЧП можно узнать по телефону: 8 (8212) 29-99-99 .

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 февраля в конвейерном штреке №412 шахты «Северная» на глубине около 1 км произошло обрушение горных пород. В шахте в этот момент находились 110 горняков. На поверхность были эвакуированы 80 человек.

Двое шахтёров погибли, ещё 8 пострадали. Судьба 28 горняков до настоящего времени остаётся неизвестной.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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