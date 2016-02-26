Ставрополь, 26 февраля, 2016, 08:16 — ИА Регнум.



Фото предоставлены отделением пропаганды безопасности дорожного движения краевого ГИБДД Авария на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком погибли четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого ГИБДД.

Авария произошла 26 февраля 2016 года около 01:00 на 287 км федеральной автодороги «Кавказ» (территория Андроповского района Ставрополья). По предварительной версии водитель автобуса «Вольво», следовавшего по маршруту «Ростов — Нальчик» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком «Даф», двигавшемся во встречном направлении.

Почему автобус выехал на «встречку» пока не установлено.

В результате ДТП погибли четыре человека: оба водителя автобуса, один пассажир автобуса и один пассажир грузовика. Еще четверо получили травмы: водитель грузовика и три пассажира автобуса.

Всего на момент совершения аварии в автобусе находилось два водителя и шесть пассажиров, а в грузовике один водитель и один пассажир.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Андроповского района и больницу города Невинномысска.

На месте происшествия работает группа сотрудников краевой Госавтоинспекции и специалисты экстренных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что в феврале текущего года на Ставрополье произошла не одна авария с пассажирским транспортом. Так, 02 февраля в 06:05 в Ставрополе автобус «МАЗ-103 465» столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2108».

В тот же день при подъезде к городу Железноводску маршрутка опрокинулась в кювет. Два пассажира маршрутки были госпитализированы с травмами в больницу Железноводска, а еще шесть пассажиров, после осмотра медиками были отпущены ввиду отсутствия ранения. Водитель маршрутки в аварии не пострадал.

Днем позже в Ставрополе в троллейбусе пострадала пожилая пассажирка. Она упала при резком старте с места транспорта. 8 февраля в Ставрополе маршрутка сбила девушку.

А 16 февраля в Пятигорске водитель маршрутки врезался в электроопору и покинул место аварии, как только разошлись пассажиры. Однако школьница, ударившаяся головой, вскоре почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.