Массовое ДТП в Китае: есть жертвы
Чунцин, Китай, 26 февраля, 2016, 07:48 — ИА Регнум.
26 февраля примерно в 7:30 по местному времени произошло массовое ДТП в одном из пригородов Чунцина. В результате столкновения 38 автомобилей в районе Банань погибли двое граждан КНР.
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Авария в Чунцине
Полицейским пока не удалось установить причины крупной дорожной аварии. В больницы с травмами различной степени тяжести доставлены 13 человек, пишет «Чжунго синьвэнь».
«Причины ДТП будет расследовать специально созданная комиссия», — сообщили в администрации Чунцина.
В настоящий момент все пострадавшие доставлены в больницы Чунцина. Поврежденные автомобили устранены, движение по шоссе восстановлено.