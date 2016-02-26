Барселона, Испания, 26 февраля, 2016, 07:31 — ИА Регнум.

Представленные китайскими компаниями гаджеты и технологии произвели фурор среди посетителей выставки Mobile World Congress, прошедшей с 22 по 25 февраля в Барселоне.

tech.sina.com.cn Стенд ZTE

Китайская телекоммуникационная компания Huawei представила технологию Safe City, направленную на развитие «интеллектуальных систем безопасности в городах».

«Технология Safe City позволит правительству предотвратить различные кризисы, справиться с чрезвычайными ситуациями, а также снизить уровень преступности», — сообщил представитель Huawei.

Некоторые из элементов технологии Safe City уже работают в тестовом режиме в 100 городах 30 стран мира.

Китайский телекоммуникационный гигант ZTE был награжден 2 премиями за разработку технологии Pre5G Massive MIMO. Технология, разработанная специалистами ZTE, направлена на увеличение пропускной способности телекоммуникационных сетей, пишет «Жэньминь жибао».

Благодаря Pre5G Massive MIMO пропускная способность сети 4G может быть увеличена в 4−6 раз. Кроме того, на выставке были представлен смартфон ZTE Blade V7 и портативный проектор SPro Plus.

Mobile World Congress является одним из главных мероприятий года в индустрии мобильных устройств и технологий. В этом году более 2 тыс. компаний приняли участие в выставке. За 3 дня мероприятие посетили 94 тыс. человек.