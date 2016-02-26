Пекин, 26 февраля, 2016, 06:44 — ИА Регнум.

Правоохранительные органы КНР отчитались о проделанной работе в рамках кампании по борьбе с киберпреступностью в Китае. Согласно предоставленным данным, в общей сложности были арестованы более 9 тыс. преступников.

freebuf.com Преступник

953 преступника были задержаны за пределами КНР в ходе совместных операций китайской полиции с коллегами из Индонезии, Камбоджи, Таиланда, Лаоса и Малайзии, пишет «Наньцзао жибао».

Министерство общественной безопасности и Министерство промышленности и информационных технологий КНР начали совместную кампанию по борьбе с преступлениями в телекоммуникационной сфере в ноябре 2015 г.

За это время в казну было возвращено более 160 млн юаней ($24,5 млн). Созданные центры по борьбе с электронным мошенничеством активно сотрудничают с банками и телекоммуникационными корпорациями.

Кампания по борьбе с киберпреступностью продлиться до конца 2016 г. По мнению представителей Министерства общественной безопасности, к этому времени количество преступлений, совершенных через интернет существенно сократится.