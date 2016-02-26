Магаданская область, 26 февраля, 2016, 06:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель руководителя Колымской полиции предстанет перед судом за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Забара.

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«Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника регионального УМВД. Следствием установлено, что в декабре 2013 года обвиняемый, зная о наличии в фонде оплаты труда регионального ведомства неизрасходованных денежных средств, внес предложение о дополнительном премировании 6 сотрудников подчиненных ему подразделений. После того, как люди получили деньги, он им сказал, что данные средства предназначены для нужд региональной полиции, в связи с чем должны быть ему возвращены», — пояснила Забара.

Таким образом, полицейский незаконно получил более 1,5 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в конце 2014 года обвиняемый, временно исполняя обязанности начальника УМВД по Магаданской области, подписал приказ о выплате разовой денежной премии руководителю ФКУЗ «МСЧ МВД России по Магаданской области» (медико-санитарная часть) в 950 тысяч рублей. После чего потребовал от премированного начальника передать ему часть премии в размере 582 тысячи рублей, однако получил отказ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, уголовное дело возбуждено по материалам ОРЧ СБ УМВД России по Магаданской области и УФСБ России по Магаданской области. Сотрудник уволен из органов внутренних дел летом 2015 года.

За совершенные преступления бывшему правоохранителю грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.