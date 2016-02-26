Калуга, 26 февраля, 2016, 06:22 — ИА Регнум.



kaluga-detyam.ru Беженцы с Украины

13 февраля 2016 года на новостной ленте ИА REGNUM под заголовком «В Калужской области украинские беженцы попали в финансовую ловушку» был размещён материал об отказе выплаты материальной помощи и нарушении трудовых прав граждан Украины на территории Калужской области.

После публикации в редакцию ИА REGNUM поступило письмо от министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина. В его обращении в редакцию говорится, что факты, изложенные в информации агентства, «во многом не соответствуют действительности» и предложено другое видение ситуации.

ИА REGNUM публикует выдержки из письма министра.

«Так, по информации министерства труда и социальной защиты области, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящимся в пунктах временного размещения, действующим федеральным и региональным законодательством выплата денежных средств не предусмотрена. Соответственно, выплаты в размере 800 рублей проживающим никогда не производились.

Из-за отсутствия в статье фамилии лица, в отношении которого допущена невыплата заработной платы, предоставить информацию по вопросу нарушения его трудовых прав не представляется возможным. Сотрудниками соответствующих служб был проанализирован списочный состав проживавших в пунктах временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства и выявлено, что семья, соответствующая описанию в статье, в Воротынской социальной гостинице не проживала.

В настоящее время на территории Калужской области действует два пункта временного размещения: «Воротынская социальная гостиница» (Перемышльский район) и «Березичская социальная гостиница» (Козельский район). До 2 апреля 2016 года Воротынская социальная гостиница будет закрыта. Лицам, имеющим право на дальнейшее проживание, предложен переезд в пункт временного размещения в Козельском районе.

Что касается вопроса проживания граждан Украины в пунктах временного размещения.

С 5 декабря 2015 года вступили в силу изменения, внесенные постановлением Правительства РФ в правила, которые устанавливают порядок и условия финансового обеспечения мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины. Они ограничивают сроки и круг лиц, размещаемых в пунктах временного размещения.

В соответствии с изменениями срок пребывания в пунктах временного размещения составляет не более 60 суток, без права повторного размещения, за исключением одиноких нетрудоспособных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших территориях Донецкой и Луганской областей, и семей с несовершеннолетними детьми, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи, для которых срок временного пребывания устанавливался до 31 декабря 2015 г. включительно. В 2016 году право на проживание в пунктах временного размещения сохранено за семьями с детьми в возрасте до 3-х лет, имеющих не более одного трудоспособного члена семьи. К нетрудоспособным гражданам Украины и лицам без гражданства относятся инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих родителей, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины).

Вопросы назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, также регулируются федеральным законодательством. При получении документа, подтверждающего проживание семьи из Донецка с детьми на территории Российской Федерации, они могут обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для рассмотрения вопроса о назначении пособий на ребенка.

Для решения вопроса трудоустройства граждан Украины региональным министерством труда и социальной защиты в Консультационном пункте по работе с соотечественниками организован прием по принципу «одного окна». Специалисты пункта оказывают гражданам Украины содействие в трудоустройстве, в том числе с возможностью жилищного обустройства, информируют о положении на рынке труда области, консультируют по вопросам социального характера, возможности и условиях определения детей в дошкольные образовательные учреждения, школы, профессиональные и высшие учебные заведения. Также специалистами оказываются консультации о порядке действий иностранного гражданина на территории РФ по вопросам регистрации, способах легализации нахождения и возможных статусах на территории РФ, а также о получении гражданства. Информация о вакансиях ежедневно обновляется и размещается на сайте министерства. Изданы информационный буклет «Вниманию граждан, прибывших в Калужскую область из Украины», а также «Памятка для работодателя по приему граждан Украины». Для оперативного информирования граждан определен единый телефон по работе с гражданами Украины — 8−800−450−00−95 (звонок бесплатный)».

Письмо из министерства корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала ньюсмейкер опубликованной агентством информации «В Калужской области украинские беженцы попали в финансовую ловушку», юрисконсульт калужского регионального общественного движение «За права человека» Любовь Моссеева-Элье:

«Насколько понятно из текста опровержения, министр искал, но не нашёл пожилую беженку из Украины, о которой шла речь в материале. В связи с этим господин министр ошибочно решил, что данная беженка вообще не существует. Однако должна сообщить министру, что у беженки есть имя — Наталья (остальные персональные данные я раскрывать не могу в силу закона). И есть сын по имени Антон, которого трижды — со слов матери — обманули калужские работодатели. Этой проблемой сейчас занимается заместитель министра по труду и занятости Калужской области А. Жеребилов, которому переданы все контакты пожилой беженки с Украины».

«Хотелось бы признать, что в материале, опубликованном в ИА REGNUM действительно имеется неточность: пожилая беженка из Восточной Украины проживала в пункте временного размещения, но не в Воротынском, как сказано в тексте, а в Ульяновском. Впрочем, на мой взгляд, пункт временного размещения украинских беженцев в Воротынске мало чем отличается от ПВР в Ульяново. Они были созданы и функционировали по одному подобию: располагались в помещениях бывших интернатов, финансировались из федерального бюджета в размере 800 рублей на беженца в день (никто и не утверждал никогда, что беженцы получали по 800 рублей в день на руки). Впрочем, «близнецами» Воротынский ПВР и Ульяновский назвать нельзя: у Воротынского перед Ульяновским огромное преимущество: из Воротынского ПВР беженцы могли на общественном транспорте добраться до калужской миграционной службы и начать свою легализацию, а из Ульяновского, расположенного на «чернобыльском» юге Калужской области, за несколько месяцев проживания там пожилая беженка в областной центр не смола выбраться ни разу, и её проблемы с легализацией, с оформлением документов «заморозились» ровно на то время, какое она провела в данном ПВР», — отмечает правозащитница.

«Смысл публикации в ИА REGNUM был в том, что семья украинских беженцев действительно попала в финансовую ловушку: федералы перестали оплачивать проживание и питание беженцев в ПВРах, а регионалы не знают и не говорят беженцам, когда смогут оказать им материальную помощь (экономический кризис коснулся основательно, похоже, и тех, и других); Калужское городское управление социальной защиты вообще отказало пожилой беженке безосновательно в нарушение ст. 3 № 5242-ФЗ: «Регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации». По этой причине семье реально нечем платить за съёмное жильё в областном центре. Обедает пожилая беженка, работающая кондуктором, в Управлении калужского троллейбуса на работе, перебиваясь с маленькой буханки чёрного хлеба (самого дешёвого) практически на воду, поскольку львиную долю зарабатываемых в троллейбусном депо денег забирает оформление миграционных документов: платные медицинские анализы и осмотры, переводы национальных документов и их нотариальное заверение, уплата государственных пошлин. Пожилая беженка в действительности обила пороги и городской соцзащиты и областного Дома правительства в поисках материальной помощи, но ей везде дали от ворот — поворот: и всё было так, как описано в информации ИА REGNUM», — прокомментировала Моссеева-Элье.

«Хотелось бы подчеркнуть, что только после публикации материала в ИА REGNUM о семье калужских беженцев с Восточной Украины, их судьбой и судьбой других таких же обитателей калужских ПВРов заинтересовалась редакция известного международного радио. Два дня журналист радио колесила по областному центру и ПВРам, брала интервью у многих беженцев с Украины, выбравших для проживания Калужскую область, встречалась с директором и персоналом Воротынского ПВР. Поэтому обязательно будет аналогичный информационный материал о калужских беженцах на международном радио: со всеми мельчайшими подробностями, которые, на мой взгляд, только подтвердят правдивость истории, изложенной ИА REGNUM», — считает правозащитница из Калуги Любовь Моссеева-Элье.