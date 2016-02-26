Воркута, Коми, 26 февраля, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Спасатели пытаются установить связь с горняками остающимися в шахте «Северная» в Воркуте, где произошла авария. Об этом сообщил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

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«Наши горноспасатели пытаются установить связь всеми возможными способами. Мы не теряем надежду и продолжаем работать», — приводит слова министра телеканал RT. Пучков отметил, что спасательная операция осложнена. «С одной стороны от аварийного участка образовались три мощных завала, с другой стороны — сильное задымление», — пояснил он.

В ночь на 26 февраля глава МЧС провёл совещание в Воркуте, в ходе которого было принято решение об увеличении группировки, задействованной в спасательной операции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ближайшее время Воркуту из Кемерова и Новокузнецка самолётом Ил-76 МЧС будут доставлены 70 горноспасателей и две единицы техники для организации непрерывной и посменной работы отделений горноспасателей на аварийной шахте.

В ходе совещания технический директор предприятия «Воркутауголь» Игорь Пайкин сообщил, что произошло два взрыва, которые привели к обрушениям и возгоранию. По его словам, в эпицентре взрывов образовалось несколько завалов. После этого возникло возгорание, ликвидировать которое обычными методами пока не удаётся. Рассматривается вариант временной изоляции участка горения.

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 февраля в конвейерном штреке №412 шахты «Северная» на глубине около одного километра произошло обрушение горных пород. В шахте в этот момент находились 110 горняков. На поверхность были эвакуированы 80 человек. Двое шахтёров погибли, ещё восемь пострадали. Судьба 28 горняков до настоящего времени остаётся неизвестна.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».