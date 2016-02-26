При стрельбе в Канзасе погибли не менее четырёх человек
Топика, США, 26 февраля, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё 14 пострадали в ходе стрельбы в американском штате Канзас, передаёт телеканал CBSN.
Цитата из к/ф «Железная хватка». реж Итан Коэн, Джоэл Коэн . США
Стрелок
Как уточняется, стрельба произошла в офисе компании Excel Industries, выпускающей товары по уходу за газонами, в городе Хесстон.
По сообщению ряда СМИ, количество жертв может быть больше, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
В правоохранительных органах сообщили, что сам стрелок был убит полицией. Информации о возможных мотивах нападавшего на данный момент нет. Известно, что все погибшие и пострадавшие являются работниками компании.