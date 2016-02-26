Вашингтон, 26 февраля, 2016, 05:09 — ИА Регнум.

Министр иностранных дел КНР Ван И выступил с речью в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Главной темой его выступления стали отношения между США и КНР, а также размещение на территории Южной Кореи американского ракетного комплекса THAAD.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

«Развертывание THAAD может нанести серьезный ущерб национальным интересам безопасности Китая», — подчеркнул Ван И.

По мнению китайского дипломата, при обсуждении развертывания комплекса THAAD должны быть соблюдены законные интересы Китая. В своей речи Ван И еще раз повторил принципы денуклеаризации Корейского полуострова, пишет «Чжунго жибао».

«Китай и США имеют больше общих интересов, чем областей разногласий. Обе стороны должны углублять практическое сотрудничество, вырабатывать стратегическое взаимное доверие, а также конструктивно управлять различиями для достижения большего прогресса в двусторонних отношениях», — заявил глава внешнеполитического ведомства Китая.

Министр иностранных дел КНР прибыл в США 23 февраля с трехдневным официальным визитом. 24 февраля состоялись встречи Ван И с Бараком Обамой и советником президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс.