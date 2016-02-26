Вашингтон, 26 февраля, 2016, 04:57 — ИА Регнум. В ближайшие дни станет понятно, насколько перемирие в Сирии возможно. Об этом заявил журналистам президент США Барак Обама после заседания Совета национальной безопасности, передаёт агентство Reuters.

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По словам американского президента, Вашингтон «приложит все усилия, чтобы максимально увеличить шансы на прекращение боевых действий», тем не менее «никто не тешит себя никакими иллюзиями» на этот счёт.

«Мы отдаём себе отчёт, что есть множество потенциальных подводных камней и причин для скептицизма, но история нам не простит, если мы не выполним свою работу хотя бы в отношении того, чтобы положить конец этому конфликту через дипломатические усилия», — заявил Обама.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президентам России и США после раунда телефонных переговоров удалось достичь договорённостей по Сирии, в соответствии с которыми с 27 февраля в стране должны быть прекращены любые боевые действия.

В соответствии с договорённостью военные действия будут продолжатся только в отношении «Исламского государства» и других террористических группировок, определенных в качестве таковых Советом Безопасности ООН.