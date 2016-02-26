Пекин, 26 февраля, 2016, 04:33 — ИА Регнум.



chinamil.com.cn Полковник У Цянь

25 февраля в Пекине состоялась пресс-конференция, в рамках которой официальный представитель Министерства национальной обороны КНР полковник У Цянь ответил на вопросы журналистов.

Большинство вопросов затрагивали тему спорных территорий в акватории Южно-Китайского моря. У Цянь прокомментировал обвинения в милитаризации региона, с которыми выступил ряд иностранных государств.

«Китай обладает суверенитетом над островами в Южно-Китайском море. Много лет назад НОАК развернула на них ракетные батареи и радиолокационные станции, при этом это мало кого волновало. Теперь же США направляют в регион свой военный флот и авиацию, при этом обвиняя КНР в милитаризации. На наш взгляд, это прямой пример двойных стандартов», — заявил полковник У.

Кроме того, У Цянь добавил, что китайские вооруженные силы продолжат добросовестно выполнять свои обязанности и защищать национальный суверенитет и интересы безопасности на территории островов в Южно-Китайском море, пишет «Чжунго цзюньван».

Китайский полковник подтвердил переброску истребителей J-11 и истребителей-бомбардировщиков JH-7, заявив, что острова Сиша являются неотъемлемой частью Китая, что дает полное право руководству страны на переброску любого вида вооружения на длительный срок.

«Развернутые ракетные комплексы размещены в пределах территории КНР. Китайская система ПРО на островах направлена на оборону, а не нападение. Кроме того, даже американские эксперты признают, что в развертывании комплексов HQ-9 нет ничего необычного. Весь ажиотаж вокруг ракетных комплексов на островах был искусственно создан рядом западных СМИ», — ответил на вопрос о развертывании ракетных комплексов У Цянь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Пентагон получил данные о развертывании на территории спорных островов в Южно-Китайском море противоракетных комплексов HQ-9.