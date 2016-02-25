Петропавловск-Камчатский, 26 февраля, 2016, 01:55 — ИА Регнум. На Камчатке установили обстоятельства смерти 53-летнего мужчины, который скончался в спецприемнике МВД в Петропавловске-Камчатском от разрыва селезенки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУ СКР Елена Матафонова, потребовалось провести множество различных экспертиз, чтобы выяснить — при задержании с применением дубинки перестарался один из полицейских.

kyrtag.kg Дубинка

По словам собеседника агентства, 28-летнего водителя полицейской машины обвиняют в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в превышении должностных полномочий. «В ходе расследования уголовного дела было проведено значительное количество следственных действий и получение заключений судебных экспертиз, в том числе, судебно — медицинской, психолого-лингвистической и медико-криминалистической. Следствием установлена причастность к совершению в отношении 53-летнего мужчины преступления, 28-летнего полицейского — водителя», — сказала Елена Матафонова.

Пьяного 53-летнего мужчину полицейские задержали 13 марта прошлого года в одном из микрорайонов Петропавловска. Он не подчинялся требованиям полицейских и они привезли его в спецприемник, оформив мелкое хулиганство. Позже мужчина пожаловался сотрудникам учреждения на недомогание, врач спецприемника его осмотрел и вызвал скорую помощь. Медики по приезду констатировали смерть задержанного. Позже экспертиза установила, что он умер от разрыва селезенки.