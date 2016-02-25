Москва, 26 февраля, 2016, 01:53 — ИА Регнум. В Минобороны России прокомментировали серию новых антироссийских выпадов представителей Пентагона и ЦРУ, назвавших в ходе слушаний комитета по делам вооружённых сил американского конгресса Россию главным противником и угрозой безопасности США, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Для нас не стали неожиданными громкие заявления американских силовиков, узревших в России главную угрозу национальной безопасности США. Подобная волна поднимается ежегодно в одно и то же время», — отметил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

По его мнению, причина этого проста — «обсуждение в конгрессе размера военного бюджета на следующий год». «Впечатляться этим не стоит. Важно помнить, что «русская угроза» ещё с середины прошлого века является самой успешно «продаваемой» угрозой Пентагона не только американскому конгрессу, но и партнёрам по НАТО. И что бы они без нас делали?» — отметил Конашенков.

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