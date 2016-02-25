Ярославль, 26 февраля, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Программу «Главной масленицы страны» озвучили 25 февраля на пресс-конференции в Правительстве Ярославской области. Организаторы ярославской масленичной недели рассчитывают сохранить высокий уровень интереса к празднику и привлечь новых туристов.

«За Ярославской масленицей закрепился бренд одного из главных мероприятий событийного туризма в России. К нам едут люди, чтобы посмотреть на нашу масленицу. Посмотрим, как справимся в этом году, есть большое желание в этом направлении двигаться дальше», — заявил председатель ярославского «Союза меценатов» Александр Седухин.

Организаторы праздника надеются, что гости Ярославля не только будут сторонними зрителями, но примут участие в действии.

«Люди любят этот праздник, он всегда востребован в Ярославле. В прошлом году мы дали новое название масленичному шествию — «Солнечный парад». Мы с нетерпением ждем прибытия гостей из районов области и городов ЦФО, которые также примут в нём участие. В этом году участники «Солнечного парада» соберутся на Первомайском бульваре за театром им. Фёдора Волкова и продут красочным шествием на Волжскую набережную, а потом на Советскую площадь, где их встретят официальные лица города и «сударыня-масленица» Мария Петровская. Будет большой «солнечный хоровод», будем петь хором песню «Барыня» и, конечно, будет праздничная ярмарка на бульваре Челюскинцев и улице Революционной», — рассказала заместитель мэра Ярославля по вопросам социальной политики и культуры Елена Волкова.

Оценить размах Ярославской масленицы смогут участники автопробега посвящённого пятидесятилетию «Золотого кольца», который стартует 6 марта и финиширует 13 марта на Даманском острове в Ярославле. Протяженность автопробега составит 3000 километров и он пройдёт по всем городам «Золотого кольца».

Традиционно в Ярославле пройдёт конкурс масленичных кукол. 2 марта в сквере на улице Андропова разместят более 220 кукольных работ, сделанных участниками конкурса, а 9 марта станет известно имя победителя.

Праздничная программа будет необычайно насыщена в течение все масленичной недели. Закончится «главный разгуляй» в воскресенье 13 марта масленичным костром на Даманском острове.

Полная программа масленичных гуляний опубликована на официальном интернет-портале города Ярославля.